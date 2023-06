L'estate scorsa il pressing di Romelu Lukaku gli permise di tornare all'Inter in prestito. Oggi, dopo due altri due trofei vinti e una finale di Champions ancora da digerire, il succo del discorso è rimasto invariato: Big Rom - ribadisce anche Tuttosport - ha ribadito ancora una volta la propria volontà, ovvero di non muoversi da Milano e di restare ancora in nerazzurro.

"In Inghilterra più tabloid sottolineano come il Chelsea sia piuttosto irritato dalla rigidità di Lukaku - si legge sul quotidiano -. Va bene l’ottimo rapporto col proprietario del club, ma gli affari sono affari. D’altronde il belga ha ancora un lauto contratto con i Blues, che si concluderà nel 2026. Provare a monetizzare la cessione del giocatore è chiaramente la miglior soluzione per la società londinese. Il problema però è che l’Inter di sicuro non può permettersi (né vuole) un acquisto a titolo definitivo del giocatore per 50-60 milioni di euro. E punta quindi al prestito, nemmeno così oneroso, di Big Rom. Dicesi volontà di ferro, anzi di platino".