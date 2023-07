Il capitolo Chelsea, per Romelu Lukaku, è ormai chiuso. Almeno nella sua testa. Come spiega Tuttosport, il calciatore sente di aver fatto il suo rompendo con i londinesi. Ora la partita è tutta nelle mani dei club. "Ausilio è pronto a riprendere la strada per Londra anche per rinsaldare i rapporti diplomatici tra le parti. La prima offerta del club nerazzurro sarà di 5 milioni per il prestito e 30 per l’obbligo di riscatto, una decina in meno rispetto a quanto il Chelsea avrà a bilancio Lukaku tra un anno. Base di partenza per trattare anche in considerazione che il club di Stamford Bridge risparmierà l’ingaggio del belga", si legge sul quotidiano.

Il primo a fremere per il ritorno di "Big Rom" è Inzaghi, che ha messo l'attaccante in cima ai pensieri, davanti alla possibilità di acquistare Frattesi.