Si chiama Tobe Leysen e come vi stiamo raccontando ormai da qualche giorno è il portiere belga classe 2002 che Samir Handanovic è andato a visionare dal vivo. Oggi ne parla Tuttosport, sottolineando la volontà del club di via della Liberazione di guardare già al futuro in chiave mercato.

Tra i pali, in realtà, salgono le quotazioni di Musso, in uscita dall'Atalanta, su Audero che costa 6,5 milioni per il riscatto. Nelle prossime settimane ci saranno dei ragionamenti su di lui e anche su Leysen, titolare nell’Oud-Heverlee Leuven, squadra della massima serie belga. E' arrivato dal Genk la scorsa estate per mezzo milione esta facendo molto bene, per questo è stato inviato Handanovic a Liegi a vederlo contro lo Standard. In patria si sprecano già i paragoni con Courtois.

Alcune squadre inglesi e tedesche si sono già informate, l'idea dell'Inter è quella di un possibile colpo in prospettiva, un giocatore da prendere e girare in prestito come è stato fatto ai tempi per Brazao, la cui esperienza non è stata molto fortunata anche a causa dei tanti problemi fisici.