La Lega Serie A ha convocato una riunione per lunedì 12 febbraio a 24 ore dal confronto tra i vertici di Leghe, calciatori, allenatori e arbitri nell'ambito del processo di riforme avviato da Gabriele Gravina. Come riporta Tuttosport, la convergenza tra Figc e Lega si sta facendo sempre più difficile.

Alcuni presidenti vorrebbero uscire dal sistema della Federcalcio e creare un nuovo sistema in stile Premier League. Lunedì in assemblea i toni torneranno ad alzarsi, tanto più che Inter, Milan e Juventus stanno lavorando a un taglio della Serie A a 18 squadre che per ora non trova conforto negli altri club del massimo campionato.