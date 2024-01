Hakan Calhanoglu è pronto per gli straordinari in Supercoppa Italiana. Giocherà sia la semifinale che l'eventuale finale, non potendo scendere in campo in campionato contro la Fiorentina per squalifica (come ricorda Tuttosport).

Certo del rientro Acerbi per De Vrij, a centrocampo Frattesi scalpita e c'è un ballottaggio Dumfries-Darmian per la fascia destra.