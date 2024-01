Lautaro sta benissimo e vuole una maglia da titolare contro il Verona. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, il capitano nerazzurro, dopo aver saltato Lecce e Genoa, vuole tornare in campo dall'inizio già domani, ma tutti i dubbi saranno sciolti dopo la rifinitura di oggi: Inzaghi potrebbe non voler rischiare da subito l'argentino, dando ancora fiducia ad Arnautovic.

Nessuno vuole rischiare ricadute, ovviamente. Ma Tuttosport evidenzia anche come l'infortunio di Lautaro, fin da principio, sia apparso non grave, tant'è vero che, qualora una settimana fa ci fosse stata la Juve o il Milan e non il Genoa, il Toro sarebbe anche potuto essere impiegato.