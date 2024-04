Non ci sono i nomi di Lautaro Martinez e Marcus Thuram nei marcatori delle ultime cinque partite dell'Inter. Un particolare che oggi viene sottolineato da Tuttosport, secondo cui comunque l'Inter è stata capace in campionato di raggiungere un ottimo rendimento (dieci punti in quattro gare) ma ha anche subito un'eliminazione in Champions League.

I due attaccanti titolari sembrano essere arrivati con le ruote sgonfie al finale di campionato. Hanno avuto un rendimento strepitoso, il che ha finito per schiacciare le due alternative, Sanchez e Arnautovic. Anche con l'Udinese andranno in campo dal 1' i due titolari nel tentativo di tornare a segno. Lautaro non fa gol da 375 minuti (quattro gare), Thuram da 461 (sei partite). E l'argentino ha anche il pensiero del record di Higuain-Immobile da 36 gol in una sola stagione che sta pian piano svanendo.