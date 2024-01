I numeri - dai gol agli assist - raccontano di un Lautaro Martinez sempre più decisivo per l'Inter. L'argentino - come conferma anche Tuttosport - dovrebbe tornare a disposizione di Inzaghi per il Verona dopo aver saltato le gare con Lecce e Genoa.

Oggi la squadra, dopo due giorni di riposo, tornerà a lavorare ad Appiano Gentile e si capirà di più sulle condizioni del capitano nerazzurro. Intanto è tutto pronto per il rinnovo di contratto: si parla di circa 8 milioni a stagione più bonus fino al 2028. Un premio strameritato per il Toro. L'annuncio arriverà già a gennaio.