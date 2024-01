Dal 2020/21 in poi, Lautaro Martinez ha sempre vissuto stagioni con almeno un trofeo in bacheca. All'Inter e anche con l'Argentina, come ricorda Tuttosport. Ha vinto lo scudetto, quindi la Copa America, poi i quattro trofei con Inzaghi (due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane) e il Mondiale con la Selecciòn.

Anche nella conferenza stampa di ieri, Lautaro ha confermato di avere fissi in testa gli obiettivi di squadra, in questo caso la Supercoppa, davanti a quelli personali.