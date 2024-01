La sfida tra Inter e Lazio sarà anche quella tra Lautaro Martinez e Ciro Immobile. Due bandiere di Inter e Lazio, come sottolinea Tuttosport. Sono i due capitani delle rispettive squadre, anche se Immobile è in recupero da un infortunio e ha segnato solo 4 reti quest'anno contro le 18 dell'argentino. Non gioca titolare dal 17 dicembre, il giorno della sconfitta in campionato con l’Inter all’Olimpico.

Entrambi hanno vinto due Supercoppe Italiane a testa, ma il biancoceleste non l'ha mai fatto senza Inzaghi in panchina. In comune, i due bomber hanno al voglia di restare uno a Milano e l'altro a Roma, anche se Immobile è tentato dall'Arabia.

Hanno spesso segnato contro l'avversario di oggi: Immobile 4 volte all'Inter, Lautaro 5 alla Lazio.