Tuttosport si occupa oggi del rinnovo di Lautaro Martinez, questione centrale nell'attualità nerazzurra. Si parla ovviamente dell'incontro avvenuto ieri tra Piero Ausilio, Dario Baccino e l'agente del "Toro", Alejandro Camaño.

La richiesta a salire fino a 16 milioni è un Everest da scalare ed è un cambio importante rispetto a quanto venuto fuori nell'incontro di Madrid del 13 marzo, quando la firma sembrava una formalità. Non si sa se l'agente ha alle spalle altri club (forse il PSG) o se sta cercando di mettere sotto pressione il club, ma per rimettere insieme i pezzi verso un rinnovo si dovrà far leva sul senso d'appartenenza dell'argentino. Il dialogo, in ogni caso, è sempre aperto: vuol dire che non c'è l'intenzione di rompere e in ogni caso c'è anche la possibilità che si vada avanti con questo contratto fino a dicembre e nel frattempo si lavori all'accordo.

Innegabile, sottolinea il quotidiano, la differenza con quanto avvenuto con Nicolò Barella, che rinnoverà dopo una piena collaborazione tra le parti.