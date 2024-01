"Com’è grigia la vita lontano da Torino". Oggi Tuttosport decide di accomunare le avventure di Bonucci e Cuadrado lontano dalla Juventus dopo anni di militanza.

Il quotidiano di Torino, sempre molto attento alle vicende di casa Juve, forse con un pizzico di soddisfazione, dedica un pezzo sui due ex bianconeri che hanno avuto poca fortuna una volta lasciato il club. "Hanno perso la magia da quando sono andati via dalla Juve", si legge nell'articolo. In particolare, il colombiano, dopo aver disinnescato le polemiche iniziali, è stato fermato dall'infortunio e l'operazione - secondo TS - lo metterà fuori causa per tutta la stagione. Stessa sorte, seppur senza infortunio, toccata a Bonucci all'Union Berlino.