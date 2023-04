Tuttosport fotografa il momento ambiguo dell'Inter: "La prova di Lukaku rispecchia in pieno le difficoltà stagionali dell’Inter in campionato. Il giocatore si impegna, come i suoi compagni, ma gioca in una squadra sfilacciata, che va avanti con le folate (poche) dei singoli, senza basarsi su idee precise e un tipo di gioco che possa esaltare le qualità dei top nerazzurri - si legge -. Se Romelu nell’era Conte era capace di determinare praticamente da solo il risultato, oggi sembra uno dei tanti, non di certo quella stella ammirata a San Siro determinante per lo scudetto numero 19. Certo, l’attaccamento alla maglia di Lukaku è evidente. Dopo il pareggio di Salerno il calciatore aveva chiesto scusa ai tifosi dei vice campioni d’Italia.