Con oltre 100 reti all’attivo, Hugo Humanes Gomez si presenta a Milano. Un rinforzo di qualità e di prospettiva per la Primavera allenata da Cristian Chivu. Come riportato da Tuttosport firmerà un contratto triennale. Il giovanissimo è classe 2007 quindi disputerà il campionato da sotto età. In Spagna si parla molto bene del ragazzo, tanto è vero che nell’ultima stagione si è laureto capocannoniere del VII Torneo de Fútbol Cadete Vicente del Bosque “Villa de Alalpardo”, venendo premiato da Raul Gonzalez Blanco. Una curiosità sull’operazione che ha portato Hugo Humanes Gomez a Milano è l’agente Edoardo Crnjar che ha curato la trattativa che è lo stesso che lavorato anche nell’affare Sommer.

Daniele Luongo