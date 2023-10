Accelerazione della Juventus per Lazar Samardzic. Ne scrive oggi Tuttosport, anche se resta un ostacolo che si è visto anche nella trattativa poi sfumata con l'Inter: papà Mladen. "Il genitore-agente del centrocampista resta un osso duro e per certi aspetti pure una mina vagante a livello di trattative - si legge - La società bianconera potrebbe garantire alla mezzala nata a Berlino ma naturalizzata serba un contratto fino al 2028 con ingaggio da 1,2-1,4 milioni netti più alcuni bonus. Insomma, un salario tutt’altro che elevato per le casse di un top club come la Juve.

Tra l’altro gli uomini-mercato della Vecchia Signora avrebbero, eventualmente, pure qualche carta da giocare a livello di contropartita tecnica da inserire nell’affare. L’Inter in estate avrebbe girato all’Udinese il giovane Fabbian; mentre la Juve potrebbe utilizzare Hans Nicolussi Caviglia oppure cedere a titolo definitivo quel Marley Akè, già nella squadra di Sottil in prestito".