L'Inter vince in rimonta la Coppa Italia contro la Fiorentina. Una finale, quella dell'Olimpico, che secondo Tuttosport potrebbe essere stata un'ottima palestra anche in vista del Manchester City: "L’Inter infatti ha capito come non approcciare la finale di Champions contro il Manchester City e, nel caso, come non gestire un’eventuale situazione di vantaggio. Dovrà infatti servire da lezione quando accaduto nel primo quarto d’ora e soprattutto il gol preso da Gonzalez in cui mezza squadra, tra centrocampo e difesa, si è fatta trovare mal posizionata. Altra lezione, come sottolineato, riguarda la gestione del risultato: nel secondo tempo l’Inter ha perso equilibrio, ha sbagliato più volte il 3-1 e ha concesso, oltre al salvataggio nei pressi della linea di Darmian, due monumentali occasioni a Jovic: sulla prima è stato miracoloso Handanovic, mentre sulla seconda la mira del serbo, di testa, fa fatto cilecca".

E ancora: "Un’altra riflessione merita l’arrabbiatura (eufemismo) di Dzeko al momento del cambio con Lukaku, immediatamente anestetizzata da Inzaghi: segno di come la “staffetta” preordinata stia un po’ logorando per primi i protagonisti. Risulta però difficile che l’allenatore, una volta arrivato al rettilineo finale, possa cambiare qualcosa nella gestione delle risorse, come prova pure l’ingresso nel finale di Gagliardini (fischiato dai suoi stessi tifosi) per la perplessità (altro eufemismo) di Calhanoglu".