L'Udinese resta in attesa di una risposta da parte di Alexis Sanchez. I friulani sognano il ritorno del cileno, svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Inter: il Niño Maravilla temporeggia e - riporta Tuttosport - si è dato il termine del 31 luglio per capire dove giocare nella prossima stagione, con la voglia di essere ancora protagonista in Champions che rappresenta l'ostacolo più grande per i bianconeri.