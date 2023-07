Conclusa anzitempo e nel bel mezzo di un finale di stagione caldissimo la partnership con l'inadempiente Digitalbits, sostituito in extremis per l'ultima e importantissima apparizione in campo con Paramount, l'Inter è ora alla ricerca del mainsponsor. Tuttosport rivela che sono "Korean Air e Wizz Air le due aziende con le quali l’Inter sta trattando con maggiore intensità" dopo l'interruzione dei contatti con Qatar Airways, "che è stata a lungo la società favorita".

"Korean Air è la compagnia di bandiera di Seul, Wizz Air è una low cost ungherese controllata dal fondo di private equity americano Indigo Partners, che possiede numerose aziende in questo settore" e tra le due sarebbe proprio quest'ultima la favorita a concludere positivamente l'affare. "Meno concrete le trattative con Turkish Airlines, un altro nome che circola" e i cui rappresentanti hanno già incontrato i nerazzurri all'HQ di Viale della Liberazione qualche mese fa, senza però poi affondare il colpo. "I discorsi con Wizz Air e Korean Air continuano sulla base di una cifra compresa tra 15 e 20 milioni a stagione. In questo modo l’Inter, comprendendo gli accordi già chiusi con Paramount per il retro ed eBay per la manica, potrebbe superare la quota di 30 milioni all’anno alla voce dei ricavi degli sponsor di maglia".