Nella finestra di mercato estiva l'Inter sarà chiamata a vendere. Il primo nome nella lista delle uscite resta quello di Denzel Dumfries. Una volta ceduto l'olandese, però, la dirigenza sarà obbligata a trovare un nuovo sostituto. Secondo quanto scrive Tuttosport nella sua edizione odierna, "Ausilio, il suo vice Baccin e gli osservatori stanno battendo varie strade per trovare nuovi elementi, possibilmente non troppo cari e Under 25 come il canadese Buchanan del Club Bruges, osservato la scorsa settimana in Champions e possibile sostituto proprio di Dumfries".