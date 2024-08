L'inter riprenderà oggi a lavorare ad Appiano Gentile dopo il riposo concesso da Simone Inzaghi e dal suo staff ai calciatori. In questi giorni si è allenato da solo al centro sportivo Piotr Zielinski, insieme a Stefan De Vrij. Per quel che riguarda il polacco, come informa Tuttosport, oggi è previsto il ritorno in gruppo.