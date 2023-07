"L'Inter vuole provarci: vuole riportare Romelu Lukaku per la terza volta ad Appiano Gentile entro il 12 luglio" ed evitare dunque al belga di presentarsi al raduno di Maurizio Pochettino, in programma per quella data. "L’Inter rivuole Lukaku, 'Big Rom' rivuole l’Inter, una doppia volontà che pesa e che potrebbe spingere la dirigenza nerazzurra a sottoporre al Chelsea la nuova proposta" a prescindere dal futuro di André Onana, sempre più verso Manchester.

La nuova offerta che i milanesi vogliono inoltrare al Chelsea "verterà su un prestito oneroso da 5-6 milioni con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 30 con alcuni bonus. Il tutto, per arrivare intorno ai 40 milioni".