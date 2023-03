"Dopo una settimana di parole - in particolare quelle dell’ad Beppe Marotta all’indomani del ko di Bologna -, polemiche, analisi e confronti, compreso quello col presidente Steven Zhang salito alla Pinetina venerdì per parlare con Simone Inzaghi e caricare la squadra, questa sera contro il Lecce all’orario dell’aperitivo in un San Siro nuovamente gremito (al netto del discorso legato ai biglietti venduti ai tifosi di salentini, si punta a superare quota 75mila), l’Inter sarà chiamata a voltare pagina dopo l’amaro ko della settimana scorsa al Dall’Ara. L’ennesima partita del 2023, quella contro il Bologna, in cui i nerazzurri hanno gettato al vento punti contro formazioni medio-piccole: pareggi con Monza e Sampdoria, sconfitte con Empoli e appunto emiliani. Oggi arriva il Lecce e l’Inter non potrà sbagliare".