"Quattro gol - in un solo tempo - per ribadire di essere ancora il leader della squadra", ma soprattutto un no deciso ai milioni, tanti, offerti dall’Arabia. "La volontà comune di Inter e Lautaro Martinez di proseguire insieme" resta solida si legge su Tuttosport che fa il recap delle ultime novità di mercato di casa Inter, dove a far scalpore è il deciso muro alzato dal futuro capitano della squadra nei confronti di una "non meglio specificata società dell’Arabia Saudita, che sarebbe pronta a coprire d’oro il Toro, letteralmente: 240 milioni suddivisi in quattro stagioni" ovvero 60 milioni l'anno. Cifre che non scaldano i dirigenti dell’Inter né il calciatore che ha l'obiettivo "di continuare a vincere trofei importanti in nerazzurro. E consequenzialmente di cimentarsi in A e soprattutto in Champions League.

Ergo, un eventuale approdo nella Saudi Pro League a soli 25 anni significherebbe rimpinguare sicuramente il conto bancario e mettere i Martinez a posto per generazioni e generazioni, ma pure dare l’addio momentaneo all’élite del calcio mondiale", idea che non fa per niente al caso dell'argentino, "fiero di essere diventato il nuovo capitano dei vice campioni d’Europa". A meno che non arrivi un’offerta "di molto superiore ai 100 milioni". In quel caso l'eventuale offerta "potrebbe essere presa pure in considerazione e avallata pure da Zhang, ma è un discorso che fondamentalmente vale per qualsiasi nerazzurro e probabilmente per il 99% di calciatori di ogni club mondiale".