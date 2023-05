Napoli-Inter alle 18? c'è una curiosità che sottolinea Tuttosport: nelle ultime 73 gare di campionato, non ce n’è stata una al canonico orario delle 15 della domenica. "Mai l’Inter di Inzaghi ha disputato una partita al pomeriggio di domenica.

Un evento per certi versi clamoroso e che non si verifica in casa nerazzurra dal 23 maggio 2021, ovvero il giorno della festa scudetto della squadra di Conte a San Siro contro l’Udinese. Contro l’Atalanta, alla penultima giornata, l’Inter scenderà in campo sabato 27 maggio alle 20.45 e poi mancherà solamente una gara, quella col Torino al momento ancora non calendarizzata dalla Lega".