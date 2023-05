"Un mese fa, la partita con il Sassuolo l’Inter l’avrebbe persa" è il preambolo sicuro con il quale Tuttosport apre l'analisi post gara del match di ieri a San Siro, dove la squadra di Inzaghi si prende i tre importantissimi punti che "per una notte" le hanno permesso di dormire al secondo posto, a pari punti della Juventus ma soprattutto a distanza di chi sta dietro, Milan compreso, ora a -5. "Niente male, considerato che la gara con il Sassuolo aveva tutto per essere il classico trappolone, visti i precedenti nefasti". Contro la squadra di Dionisi, Inzaghi si è ampiamente servito di un massiccio turnover, otto i cambi rispetto alla squadra mandata in campo il mercoledì precedente all'euroderby e "nonostante fosse un tantino asimmetrica ha avuto la meglio sul Sassuolo. Un po’ perché gli episodi le sono girati tutti a favore, compreso il gol annullato in avvio a Berardi per un fuorigioco minimo di Laurienté, soprattutto perché l’allenatore ha capito che il modo migliore di attaccare la difesa avversaria era andare dritto per dritto, schiacciandosi per sfruttare nello spazio le incredibili doti di Lukaku che, infatti, in ripartenza è andato a nozze".

"Quanto il primo gol, fondamentale, soprattutto per le coronarie di Inzaghi, è stato il secondo gol segnato da Big Rom, il 4° dell’Inter, che ha sciolto la tensione di un San Siro nerazzurro che già vedeva i fantasmi. Rete (la 6ª in 5 gare giocate con il Sassuolo) che, tra l’altro, ha permesso al belga di raggiungere a quota 76 nerazzurre un totem quale Giacinto Facchetti". Ed è proprio sul belga il dilemma dell'Inter del futuro più grande. "A Milano, ovviamente, vogliono trattare con le migliori condizioni possibili, ma Inzaghi si è già espresso sulla volontà di tenerselo stretto. A proposito, con quella di ieri siamo per l’Inter a 7 vittorie consecutive, con 21 gol fatti e 3 subiti tra campionato e Champions: nessuno oggi sta meglio di Inzaghi, anche se ha chiuso la partita totalmente afono".