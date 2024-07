Davy Klaassen potrebbe non aver terminato la sua avventura in Serie A. Ha certamente chiuso quella con l'Inter, dopo un solo anno di contratto, ma secondo quanto riportato oggi da Tuttosport il Parma, neopromosso dalla B, ha sondato il terreno per il centrocampista olandese, in campo per una manciata di presenze coi nerazzurri.