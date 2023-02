Inzaghi alla ricerca di centimetri e muscoli per il suo centrocampo. E allora il profilo di Kessie resta di grande attualità in casa Inter, con Ausilio che ha il nome dell'ivoriano sul taccuino da diversi anni. Anche Tuttosport conferma il forte interesse nerazzurro per l'ex Milan e una trattativa con il Barcellona pronta a decollare in vista dell'estate. "Chiaramente la situazione economica dell’Inter, che entro il 30 giugno dovrà raccogliere almeno un’altra quarantina di milioni dalla cessione di uno o più giocatori, non permette ad oggi di pensare all’acquisto a titolo definitivo di Kessie che col Barcellona ha per altro firmato un ricco contratto da oltre 7 milioni a stagione fino al 2026 - si legge -.