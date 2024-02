Problemi su problemi in casa Juve. Non bastasse l'ennesima prestazione abulica, accompagnata da un risultato deludente, Allegri deve incassare lo stop di Danilo.

Come riferisce Tuttosport, il capitano bianconero si è infortunato seriamente alla caviglia per un trauma distorsivo rimediato nella parte finale del match, rimanendo in campo solo ad onor di firma. Il trauma distorsivo pare importante per cui è già previsto che il giocatore si sottoponga ad accertamenti strumentali per scongiurare problemi più seri e mettere poi a fuoco la diagnosi precisa.