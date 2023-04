Nel riportare le dichiarazioni di ieri sera di Simone Inzaghi, Tuttosport sottolinea come il risultato "non sposta di molto la situazione del tecnico nerazzurro", anche se certamente può "riportare un po’ di sicurezza - e serenità? - dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. La Coppa Italia, come raccontato negli ultimi giorni, è l’ultimo degli obiettivi che la società si aspetta di raggiungere in questo intenso finale di stagione.