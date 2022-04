Spezia, Roma, Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria sono le squadre che mancano nel percorso dell' Inter da qui a fine campionato e contro queste squadre i nerazzurri, come ricorda Tuttosport , hanno totalizzato 19 punti su 21. Unico pareggio, quello di Marassi contro la Samp . Le altre gare sono state vinte tutte con almeno due gol di scarto, in totale 21 reti realizzate e 3 subite.

Chiaramente sarà fondamentale riavere un Lautaro in una forma fisica di alto livello. Il "Toro" tornerà a disposizione dopo un turno di squalifica e potrebbe far rifiatare Dzeko in vista del derby di Coppa Italia. In quella gara dovrebbe esserci di nuovo anche De Vrij.