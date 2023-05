Simone Inzaghi prepara il turnover in vista della partita di domani contro il Sassuolo. "Oggi - spiega Tuttosport - verrà deciso se consegnare nuovamente le chiavi della porta a Samir Handanovic, mentre Gosens - andato in panchina per onor di firma col Milan - ripartirà dalla panchina".

Davanti tornano Lukaku-Correa, a centrocampo rifiaterà Calhanoglu dopo il crampo accusato nel derby. Brozovic è sicuro di una maglia dal 1', al suo fianco potrebbe esserci Gagliardini, mentre in difesa D'Ambrosio, De Vrij e Acerbi dovrebbero formare il trio. Sugli esterni due maglie per tre fra Dumfries, Darmian e Bellanova.