Su Tuttosport viene presentata Inter-Juventus vista dal profilo di Simone Inzaghi, allenatore che (si legge) "preferisce la Coppa. Ce l’ha nel dna, come conferma la sua parabola all’Inter con cui ha già vinto tre trofei in un anno e mezzo a discapito del rendimento avuto in campionato".

Un percorso confermato in questa stagione. Inzaghi ha numeri importanti non solo nelle Coppe ma anche contro la Juventus, che contro il tecnico piacentino ha perso quattro finali, due contro la Lazio e due contro l'Inter. Dall'altra parte, i bianconeri si sono sempre qualificati nelle cinque sfide sui 180' affrontate in semifinale di Coppa Italia, vincendo tre partite, pareggiandone quattro e perdendo solo una volta.