Inter in debito d'ossigeno anche perché Inzaghi ha tarato la preparazione sull’inizio della Champions, ma i cambi del tecnico non hanno aiutato e, anzi, hanno favorito il blitz della Lazio. Questo, in sintesi, quello che Tuttosport mette a fuoco a due giorni dal ko dell'Olimpico. Come l'anno scorso, il tecnico paga dazio in casa della sua ex squadra e conferma di patire oltremodo il suo personale derby.