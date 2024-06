Simone Inzaghi va sempre più verso il rinnovo con l'Inter. Oggi ci sarà l'incontro con l'agente Tullio Tinti per sistemare gli ultimi accordi per il prolungamento fino al 2027.

Un sì, come si legge da Tuttosport, che non era scontato la scorsa primavera, quando al tecnico erano arrivate diverse proposte dalla Premier League. Alla fine è prevalsa la volontà di cominciare un nuovo triennio in nerazzurro. Il tecnico ha già chiesto la conferma in blocco della rosa.