Con Bastoni e De Vrij che con tutta probabilità non verranno rischiati per la trasferta di Udine, Inzaghi prepara il rilancio dal 1' di Carlos Augusto. vengano rischiati contro i friulani. Domani sera il brasiliano, riferisce Tuttosport, verrà schierato titolare a sinistra nella difesa a tre dal tecnico piacentino, che oggi non parlerà né in conferenza stampa né a InterTV.

Sulla destra ci sarà il solito ballottaggio Dumfries-Darmian, mentre in porta tornerà Sommer.