Lo scudetto italiano come uno Slam nel tennis. Il paragone arriva da Tuttosport per sancire il traguardo che Simone Inzaghi e l'Inter puntano dall'inizio della stagione, quel tricolore che sarebbe il primo della carriera per l'allenatore.

Vincendo, Inzaghi potrebbe mettere in fila tutti gli allenatori del campionato che già hanno conquistato uno scudetto, come ricorda il quotidiano: Allegri, Pioli, Sarri e Mourinho, già esonerato dalla Roma. Sarebbe il coronamento di un ciclo e la consacrazione per Inzaghi, che ha in mano una squadra profondamente diversa da quella dello scorso anno e ciò nonostante è ripartito alla grande, con dei reparti praticamente rivisti a nuovo come quello offensivo, in cui è rimasto soltanto Lautaro Martinez.

Anche sul mercato, Inzaghi ha contribuito alle scelte felici, da Acerbi (esplicita richiesta del tecnico che non voleva nessuno) a Pavard. Oggi sono tutti sul carro ma, ricorda Tuttosport, a metà aprile di un anno fa dopo la sconfitta col Monza l'allenatore sembrava un dead man walking.