Tuttosport punta sull'esaltazione di Simone Inzaghi per sottolineare quanto fatto ieri dall'Inter in casa del Benfica, azzardando un paragone con la squadra a cui riuscì il Triplete del 2010. "L’impresa di questa squadra è però per certi versi superiore: quella dello Speciale era un’Inter costruita da Massimo Moratti per vincere la Champions, dopo anni di dominio in Italia. Questa è invece un’Inter che vivacchia in autofinanziamento solo grazie al prestito di Oaktree e il cui orizzonte è limitato all’oggi - si legge -. E questo allenatore messo inopinatamente sulla graticola, ha risposto dimostrando nei fatti di avere saldamente in mano lo spogliatoio. Poi se la squadra dà tutto nelle Coppe e non bada troppo alla lotta per il quarto posto è anche perché la maggior parte dei giocatori, per un motivo o per l’altro, non è sicuro di restarci, all’Inter, pure nell’anno che verrà".