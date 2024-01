In partenza con la squadra di Simone Inzaghi verso Firenze, c'era pure Stefano Sensi. Il suo trasferimento al Leicester è stato difatti congelato per utilizzare le parole di Tuttosport che rintraccia il motivo del rallentamento della trattativa, per così dire, con i Foxes "vista la penuria di centrocampisti a disposizione (Barella e Calhanoglu sono squalificati)". A Firenze Inzaghi, che ha arruolato anche i due primavera Stankovic e Akinsanmiro, "voleva due cambi in mezzo al campo e così, insieme a Klaassen, avrà pure l’ex di Sassuolo che all’Inter ha brillato solo per una manciata di partite all’epoca di Conte".

Le qualità del centrocampista di Urbino restano indiscusse al netto di una condizione fisica complicata che però non ha rappresentato un ostacolo nel corteggiamento da parte di Enzo Maresca, allenatore del Leicester che lo ha fortemente voluto. "Nonostante il centrocampista sia in scadenza, l’Inter potrebbe arrivare a incassare 3 milioni tra parte fissa e bonus (legati alla promozione in Premier e alle presenze). Negli accordi tra le parti c’è pure una percentuale sulla rivendita a favore dell’Inter" si legge su TS.