Su Tuttosport di oggi compare un focus sui grandi meriti di Simone Inzaghi per la cavalcata della stagione nerazzurra. In generale per i tre anni alla fine dei quali, si legge, il tecnico ha raggiunto un altro "status" rispetto a quello arrivato a Milano e che negli anni scorsi aveva già vinto altri trofei, ma aveva anche perso uno scudetto al primo anno tra tante critiche.

Oggi la squadra ha trovato continuità di rendimento, ha evitato il calo dopo la pausa invernale, fa vedere soluzioni tattiche che ricordano Guardiola al City. Per irrazionale genialità ricorda il primo Mourinho, quello delle clamorose rimonte come col Siena fino al 4-3 segnato da Samuel in versione centravanti. A Udine, mentre la squadra era all'assalto finale, i due più vicini per provare il tap-in nell'azione del 2-1 erano Acerbi e Pavard...

Ora, si legge ancora sul quotidiano, Inzaghi può guardare dritti negli occhi tutti gli allenatori che hanno fatto la storia dell’Inter.