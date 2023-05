Una stagione "spiazzante". Al termine della quale, in casa Inter, ci sarà il confronto consueto tra allenatore e dirigenza. Ad oggi, riassume Tuttosport, Inzaghi è in finale di Coppa Italia, è vicino a conquistare quella di Champions ed è quarta in campionato. "La piega, del tutto inattesa, che ha preso l’annata ridisegna scenari che sembravano ampiamente cristallizzati, con la giubilazione dell’allenatore ritenuto primo responsabile dei venti punti di distacco dal Napoli", si legge.

Da “dead man walking”, Inzaghi è diventato "un eroe, capace pure di ribaltare l’aurea nefasta nella storia degli euroderby milanesi. E questo renderebbe alquanto impopolare, per non dire imbarazzante, un esonero soprattutto se l’allenatore dovesse volare a Istanbul e conquistare un posto per la Champions che verrà, al netto del risultato della finale".

Per far sì che il tecnico rimanga servirebbe però probabilmente il rinnovo, visto che Inzaghi è in scadenza. Finora la questione non è mai stata sul tavolo. Zhang dovrà dirimerla, anche perché lasciare a piedi l'allenatore risulterebbe (scrive il quotidiano) "impopolare e un tantino ingiusto".

In un corsivo di spalla, si legge anche un parallelo con la situazione che fu di Conte dopo il suo primo anno. "Sarebbe stato esonerato se non fosse stato ritenuto da Zhang un bagno di sangue risolvere il contratto (i cocci, furono poi ricomposti a Villa Bellini). Inzaghi stavolta è in scadenza di contratto, quindi potrebbe essere esonerato pure nel caso in cui arrivasse nelle prime quattro e si giocasse a Istanbul la Champions", riflette il quotidiano.