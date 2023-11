All'Inter, Inzaghi lavora anche sul riposo per preparare il match con la Juve di domenica prossima. Manca una settimana al grande match e - come spiega Tuttosport - il tecnico nerazzurro ha programmato un piano preciso: a tirare il fiato non saranno solo i pochi rimasti a Milano, ma anche i nazionali che avranno un giorno di riposo dopo le fatiche con le selezioni.

La tabella dei rientri è già fatta: gli azzurri e Asllani sono attesi alla Pinetina mercoledì; Sommer, gli olandesi, Thuram e Arnautovic giovedì assieme a Lautaro e Carlos Augusto; l'ultimo a tornare sarà Sanchez poiché da Quito non ci sono voli diretti per l'Europa. Già a casa Calhanoglu, com'è noto. Da valutare Bastoni e Cuadrado: il colombiano dovrebbe rivedersi presto in gruppo per tornare tra i convocati in vista di Torino.