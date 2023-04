E' un paradosso, ma ai quarti di ritorno di Champions League l'Inter si presenta con un allenatore "sulla graticola", come scrive oggi Tuttosport. "La società non perdona le 11 sconfitte finora arrivate", scrive il quotidiano riferendosi al campionato.Tutt'altra storia in Europa: "Se l’approccio sarà quello di Lisbona, soltanto qualche evento non preventivabile potrebbe togliere all’Inter una semifinale strameritata per quanto prodotto finora in Europa, a partire dal girone superato a braccia alzate davanti al Barcellona", si legge.