Ancora una vittoria quella dell'Inter, ieri sera "col brivido e con la porta nuovamente aperta agli avversari" ma capace di prendersi i tre punti che la portano al secondo posto in classifica, insieme alla Juventus, oggi impegnata con la Cremonese, e la rasserenano circa la lotta Champions, che però "non può essere ancora considerata blindata", specie tenendo conto dei prossimi dieci giorni "che potrebbero cambiare tantissime valutazioni, dieci giorni in cui Inzaghi avrà bisogno della voce, persa ieri sera per svegliare i suoi giocatori che sul 3-0 si erano rilassati un po' troppo. Tutti tranne Lukaku". Ma non solo Big Rom. "Fra i marcatori della serata, seppur con l’aiuto di una deviazione di Tressoldi, ancora Lautaro Martinez, tornato in grande spolvero nell’ultimo mese. Con la rete del momentaneo 3-0, decisiva poi ai fini della vittoria, l’argentino è arrivato a quota 20 in campionato - dietro solo a Osimhen. Un gol dal valore doppio per Lautaro: utilissimo per i tre punti dell’Inter, ma anche da dedicare alla sua Agustina che da un paio di giorni non è più la sua semplice fidanzata, ma felicissima moglie" con la quale è convolato a nozze durante una cerimonia civile molto privata fa sapere su Tuttosport che aggiunge la postilla su Correa: le cui condizioni in vista del Milan andranno valutate.

L'argentino ieri è uscito "precauzionalmente all’intervallo dopo aver sentito un fastidio ai flessori della coscia destra", fastidio che l'Inter ha ricondotto all'affaticamento. Se così fosse un suo recupero per martedì sarebbe complicato pensarlo. "Anche se contro il Milan la coppia designata per iniziare la gara sarà quella composta da Lautaro e Dzeko... Lukaku permettendo".