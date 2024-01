Sarà per scaramanzia o per coincidenza, ma l'albergo in cui alloggerà l'Inter in Arabia Saudita sarà, come scrive oggi Tuttosport, lo stesso che ha ospitato la squadra un anno fa sempre per la Supercoppa Italiana. La comitiva partirà domani pomeriggio (domattina ci sarà invece la ripresa degli allenamenti).

Nei giorni seguenti allenamenti allo stadio dell'Al Riyadh e conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia.