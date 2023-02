Per il delicato match di questa sera contro l'Udinese, il turnover di Inzaghi sarà molto ragionato. Ne è sicuro Tuttosport, spiegando che la novità più importante sarà il ritorno da titolare di Brozovic in mezzo al campo. Per il resto, anche secondo il quotidiano torinese troveranno spazio dal 1' De Vrij, Dumfries e Dzeko, pronto a fare coppia con Lukaku.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Dzeko.