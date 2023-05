Una delle migliori prestazioni dell'Inter sotto la gestione Simone Inzaghi stava per trasformarsi nella beffa più grande prima che Lautaro desse il la al ribaltone sulla Lazio. "Senza i tre punti probabilmente la corsa Champions dell’Inter si sarebbe fermata e i giudizi sull’annata di Inzaghi, in attesa dell'euroderby e della finale di Coppa Italia, sarebbero diventati nuovamente negativi dopo i parziali complimenti di Beppe Marotta nel pre-gara", fa notare Tuttosport. Prima di riportare il passaggio dell'intervista dell'ad nerazzurro: "L’analisi della stagione è positiva, salvo quella che è la partecipazione allo scudetto che deve sempre vederci protagonisti - le sue parole -. Però siamo molto avanti in Champions, importante anche a livello economico, e siamo in finale di Coppa Italia: quindi ad oggi possiamo dire che la valutazione è positiva".

Pensiero condiviso dallo stesso allenatore: "Sono d’accordo: in Champions, Coppa Italia e Supercoppa abbiamo fatto cose straordinarie; in campionato abbiamo perso punti in modo sanguinoso, a volte ce la siamo cercata, a volte non meritando, ma abbiamo vissuto emozioni uniche e la stagione non è ancora terminata - ha proseguito -. Comunque non dimentichiamo che nel girone di andata non abbiamo avuto Lukaku e Brozovic, adesso si vede la vera Inter".