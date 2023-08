Tre colpi in una settimana. Dopo settimane di trattative, a Simone Inzaghi serve che si chiuda il cerchio per tre giocatori: Samardzic, Sommer e Scamacca. "In ordine non di ruolo, ma di tempistiche", secondo quanto riporta oggi Tuttosport.

Il centrocampista serbo potrebbe arrivare già domani a Milano per le visite, quindi sabato il primo allenamento. Programma che sarebbe ottimale anche per Sommer, che oggi tornerà a Monaco di Baviera con il Bayern. "Se oggi i tedeschi non apriranno al trasferimento accettando la proposta da 4.5 milioni, è assai probabile che l'Inter sblocchi la situazione pagando la clausola da 6 e facendo così arrivare Sommer - che ha già detto il suo "sì" da tempo - a Milano". Il vice non sarà Stankovic, nonostante la buona preseason. In preferito è sempre Trubin, ma c'è il Benfica e l'accordo è comunque lontano. Altri nomi: Audero e Bento, ma servirebbe un investimento superiore ai 10 milioni di euro.