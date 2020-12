Non è stato ordinato alcun ritiro pre-partita in previsione di Inter-Shakhtar Donetsk di questa sera. Come segnala Tuttosport, Antonio Conte ha concesso ai giocatori di tornare a casa, torneranno stamattina ad Appiano per una sgambata, il pranzo, la riunione tecnica e la partenza per San Siro.

Secondo il quotidiano, al momento delle scelte definitive il tecnico premierà Achraf Hakimi e non Matteo Darmian a destra, con Ashley Young che prenderà posto a sinistra. "Certa la coppia d’attacco Lukaku-Martinez, dietro toccherà al trio titolare Skriniar, De Vrij e Bastoni difendere la porta di capitan Handanovic", si legge ancora nell'articolo.