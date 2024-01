Simone Inzaghi può diventare oggi il primo allenatore a vincere cinque volte la Supercoppa Italiana. A ricordare il traguardo a portata di mano per il tecnico interista è Tuttosport, che "bacchetta" poi Steven Zhang per l'assenza a Riyadh ("in attesa che venga spiegato quali imprescindibili impegni per conto di Suning tengano il presidente lontano dall’Inter da agosto").

Secondo il quotidiano, con la bellezza del gioco espresso sarebbe "un'ingiustizia" non tornare a casa col trofeo, al quale però ambisce giustamente anche il Napoli. Tra le incognite per oggi: il problema muscolare che ha colpito Bastoni (dentro De Vrij con Acerbi che andrà a sinistra) e il nuovo modulo del Napoli di Mazzarri, passato al 3-4-2-1.

Vincere il trofeo, conclude il quotidiano, sarebbe un importante volano per poi affrontare la lotta scudetto con la ripartenza a Firenze e lo scontro diretto contro la Juventus, sempre dando un occhio al Milan in risalita.