Obiettivo principale: seconda stella. Secondo Tuttosport, non ci sono dubbi: quest'anno l'Inter vuole lo scudetto e la conferma la si ha anche grazie alle scelte che sta effettuando Inzaghi: cambi in Champions, tutti i big in campionato. Oggi dentro Thuram, Darmian, Dimarco, Acerbi e Calhanoglu. E c'è pure la conferma di Pavard, un "titolare" nella testa del tecnico nerazzurro.

"Fino alla rifinitura, sembrava che potessero tirare il fiato pure Bastoni (al suo posto De Vrij, con Acerbi dirottato sul centro sinistra) e - soprattutto - Lautaro Martinez, con la prima da titolare per Alexis Sanchez che scalpita dopo aver contribuito a dare la scossa nel finale in Champions. L’ultimo allenamento prima di prendere il treno-charter per Empoli ha invece portato al ritorno dello status quo", si legge.